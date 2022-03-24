"УЄФА та ФІФА захищають нас, але Англія не відкрила трансферне вікно для реєстрації гравців. Італія та Німеччина – те саме.

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Це не спосіб допомогти українським гравцям. До сьогоднішнього дня допомагали лише УЄФА та ФІФА, Англія не допомагала. Який сенс відкривати трансферне вікно, якщо національні федерації, зокрема АПЛ, не хочуть відкривати вікно для реєстрації гравців? Це не має жодного сенсу.

Це не та допомога, на яку ми розраховували, вона даремна. Важливо не просто говорити, хтось має робити щось конкретне, аби допомогти українському футболу та його гравцям. УЄФА та ФІФА роблять це, але на даний момент я не бачу конкретних заходів від Італії, Німеччини чи Англії", – заявив Срна у коментарі ITV.

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