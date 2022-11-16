"Якщо хтось хоче купити Мудрика, він повинен заплатити величезні, величезні, величезні гроші. Інакше президент клубу не продасть його. Всі клуби повинні поважати президента клубу, поважати Шахтар і, врешті-решт, повинні поважати Михайла Мудрика, який є одним із найкращих гравців, яких я бачив. Тому ціна така висока.

Палкін – про трансфер Мудрика: "Знайдеться великий клуб і дасть Шахтарю 100 мільйонів євро"

Антоні, Гріліш – це гравці з ціною понад 100 мільйонів євро. На мій погляд, Мудрик не менш якісний гравець, ніж вони. А ще був трансфер Джейдона Санчо з Борусії Дортмунд в МЮ. Це останні трансфери на більш-менш однакових позиціях. Ми хочемо лише поваги. Ринок визначає ціну, а не я, він показує, які гравці коштують такі гроші", – цитує Срну The Athletic.

За останньою інформацією, потенційний покупець вінгера збірної України повинен буде заплатити Шахтарю близько 100 мільйонів євро. Одним із головних претендентів на Михайла називають Арсенал.

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