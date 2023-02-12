Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна поділився думками про перспективи Михайла Мудрика у складі Челсі.

"Міша в Челсі буде одним із головних футболістів. Він показав це за 30 хвилин із Ліверпулем. Він ще не готовий, у нього остання гра була 23 листопада, не пройшов збір, але Міша професіонал.

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І Міша дуже добрий хлопець, серйозний, інтелігентний. Він думає лише про футбол. Ми вболіватимемо за Мішу постійно і завжди", – зазначив Срна на YouTube-каналі Київський Торт.

Додамо, що Михайло зіграв уже в трьох поєдинках за Челсі після переходу, проте поки не відзначався результативними діями.

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