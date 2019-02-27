Срна може повернутися у збірну Хорватії

Капітан збірної Хорватії Лука Модріч просить Даріо Срну повернутися у національну команду

Захисник Кальярі Даріо Срна може відновити міжнародну кар'єру. Як повідомляє Sportske Novosti, капітан "картатих" Лука Модріч закликав Даріо Срну повернутися у збірну та допомогти команді у кваліфікації до Євро-2020.

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Головна причина можливого повернення – проблеми хорватів із захисниками. Нещодавно стало відомо, що правий оборонець Шіме Врсалько отримав серйозну травму та вилетів на 8-10 місяців. Окрім цього, у лазареті наразі перебувають захисники Йосіп Піваріч та Деян Ловрен.

Епідемія травм у захисників може спонукнути головного тренера збірної Хорватії Златко Даліча до варіанту з поверненням у команду Даріо Срни.

Зазначимо, Даріо завершив свої виступи за збірну Хорватії після чемпіонату Європи 2016 року. Загалом у футболці "картатих" екс-гравець Шахтаря відіграв 134 матчі та забив 22 голи.

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