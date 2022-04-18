"Мені по барабану хто буде чемпіоном України. Нам не до цього сьогодні. Ми думаємо, як допомогти людям. Про який чемпіонат можна говорити? Вбивають дітей. Вбивають маму, тата – діти все дивляться. Про який чемпіонат ми говоримо?

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Ми говоримо сьогодні про майбутнє наших дітей. Ми говоримо про те, щоб зіграти матч, зібрати гроші, відправити їх та купити якесь ліжко. Ось це наша мета", – зазначив Срна у ефірі КраСава.

Зауважимо, доля чемпіонату України досі не визначена. Розглядають кілька варіантів, серед яких: підбиття підсумків за результатами першого кола, за результатами зіграних турів або ж анулювання першості.

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