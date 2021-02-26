"Коли доходиш до пізніх етапів єврокубків, то, звісно, прагнеш уникнути зустрічей з топовими суперниками, проте рано чи пізно ти їх однаково дістанеш. Тому я хотів Динамо, Гранаду, Мольде, Янг Бойз… Але зрештою ми дістали дуже міцну Рому, де працює наш колишній тренер.

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Останнім часом нам щастить на зустрічі з тренерами, що залишили слід у Шахтарі. Щойно зустрічалися з Маккабі Патріка ван Лувена, зараз гратимемо з Ромою Паулу Фонсеки. До речі, ми з Паулу вже обмінялись повідомленнями, домовились побачитися й разом випити кави.

Рома – хороший суперник, який входить до четвірки найкращих клубів Італії. На нас чекає важкий поєдинок, однак ми останнім часом здобули багато досвіду, в тому числі й наші молоді футболісти, грали у півфіналі Ліги Європи, тому шанси оцінюю як 50 на 50", – цитує Срну офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, обидва українській гранди пробились в 1/8 фіналу Ліги Європи, де Шахтар зустрінеться з Ромою, а динамівці протистоятимуть Вільяреалу.

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