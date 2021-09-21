"У нашого президента цього року два ювілеї – 55 років і 25 років як він президент Шахтаря. Спершу хочу його привітати з днем народження! Бажаю здоров'я, щастя, любові. Разом з ним, я впевнений, ми досягнемо багатьох спортивних успіхів – це його тішить найбільше. Він любить Шахтар, любить Донбас, Донецьк, Україну. Я зі свого боку йому обіцяю, що ми разом з усіма іншими робитимемо все, аби він був щасливий, щоб дивився гарний, атакувальний Шахтар, який він любить.

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З іншого боку, в нього інший ювілей – 25 років президентства. Я знаю, що чимало президентів інших клубів йому заздрять, усі хочуть бути як він, однак ні в кого не виходить. Я приїхав до Шахтаря у 2003 році, познайомився з ним, і за 10 хвилин попросив контракт на 10 років. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що він просто закоханий у футбол, закоханий у Шахтар, любить робити якісну, гарну, атакувальну команду. Тому від усіх уболівальників, від мене, від усієї команди дякую йому за 25 чудових років!

Дякую, що переживає і допомагає щохвилини, щосекунди. Ми намагатимемось тішити його нашими іграми, нашими забитими голами, нашими результатами. Ще раз, Рінате Леонідовичу, з днем народження, дякую Вам за все, бажаю Вам всього-всього найкращого", – поділився Срна у коментарі офіційному YouTube-каналу Шахтаря.

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