Срна емоційно поділився враженнями від повернення в Шахтар

Новоспечений тренер Шахтаря Даріо Срна нарешті знайшов слова, щоб прокоментувати своє повернення в донецький клуб.

"Радий повернутися в свою футбольну сім'ю, в свій шахтарський дім. Відкриваючи нову главу в книзі мого життя, хочу подякувати всім, хто дав мені можливість повернутися в клуб.

Срна стане амбасадором Шахтаря

Величезне бажання працювати і приносити користь команді, клубу, працювати на нові перемоги так само ретельно і з такою ж самовіддачею, як я це робив, коли був гравцем.

Вірю, що допоможу Шахтарю в майбутньому завоювати трофеї, здобути нові титули! Ми разом, і я дуже щасливий", – написав Срна в Instagram.

Нагадаємо, Срна виступав за Шахтар з 2003 по 2018 рік. Нещодавно хорват став помічником головного тренера Шахтаря Луїша Каштру.

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