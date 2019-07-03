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Срна емоційно поділився враженнями від повернення в Шахтар

3 липня 17:02 664 Читать на русском
Срна емоційно поділився враженнями від повернення в Шахтар
Даріо Срна / Фото ФК Шахтар

Новоспечений тренер Шахтаря Даріо Срна нарешті знайшов слова, щоб прокоментувати своє повернення в донецький клуб.

"Радий повернутися в свою футбольну сім'ю, в свій шахтарський дім. Відкриваючи нову главу в книзі мого життя, хочу подякувати всім, хто дав мені можливість повернутися в клуб.

Срна стане амбасадором Шахтаря

Величезне бажання працювати і приносити користь команді, клубу, працювати на нові перемоги так само ретельно і з такою ж самовіддачею, як я це робив, коли був гравцем.

Вірю, що допоможу Шахтарю в майбутньому завоювати трофеї, здобути нові титули! Ми разом, і я дуже щасливий", – написав Срна в Instagram.

Нагадаємо, Срна виступав за Шахтар з 2003 по 2018 рік. Нещодавно хорват став помічником головного тренера Шахтаря Луїша Каштру.

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Рад вернуться в свою футбольную семью, в свой шахтерский дом. Открывая новую главу в книге моей жизни, хочу поблагодарить всех кто дал мне возможность вернуться в клуб. Огромное желание работать и приносить пользу команде, клубу, работать на новые победы также усердно и с такой же самоотдачей, как я это делал, когда был игроком. Верю, что помогу «Шахтеру» в будущем завоевать трофеи, добыть новые титулы! Мы вместе и я очень счастлив!

Допис, поширений darijosrna (@darijosrna)

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