Срна дізнався покарання за своє вилучення в матчі з Ромою

Захисник Кальярі Даріо Срна у найближчих матчах не допоможе своїй команді через дискваліфікацію.

Італійська Серія А дискваліфікувала Срну на два матчі через вилучення наприкінці матчу з Ромою. Хорват отримав дві жовті картки: за фол та за розмови з арбітром. Також він буде змушений заплатити 5 тис євро штрафу.

Срна був вилучений наприкінці матчу з Ромою

Таким чином, 36-річний футболіст не зіграє в майбутніх поєдинках чемпіонату Італії проти Наполі і Лаціо.

У нинішньому сезоні Срна провів 14 матчів за Кальярі, куди перебрався з донецького Шахтаря, у всіх турнірах.

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