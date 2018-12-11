Срна дізнався покарання за своє вилучення в матчі з Ромою

Ліга чемпіонів — 21:50 1044
-
Ліга чемпіонів: Шальке з Коноплянкою переміг Локомотив, який завершив виступи у єврокубках
-
Ліверпуль – Наполі: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 21:50 648
-
Циганков зізнався, що йому пропонували грати за збірну ІзраїлюЗбірна України — 20:21 3284
-
Яя Туре офіційно покинув Олімпіакос лише через 3 місяці після підписання контрактуСвіт — 20:05 882
-
Динамо – Яблонец: матч може бути перенесений з НСК Олімпійський, – БурбасЛіга Європи — 19:54 5485
Всі новини