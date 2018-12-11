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Срна дізнався покарання за своє вилучення в матчі з Ромою

18:36 1037 Читать на русском
Срна дізнався покарання за своє вилучення в матчі з Ромою
Даріо Срна / фото із соцмереж

Захисник Кальярі Даріо Срна у найближчих матчах не допоможе своїй команді через дискваліфікацію.

Італійська Серія А дискваліфікувала Срну на два матчі через вилучення наприкінці матчу з Ромою. Хорват отримав дві жовті картки: за фол та за розмови з арбітром. Також він буде змушений заплатити 5 тис євро штрафу.

Срна був вилучений наприкінці матчу з Ромою

Таким чином, 36-річний футболіст не зіграє в майбутніх поєдинках чемпіонату Італії проти Наполі і Лаціо.

У нинішньому сезоні Срна провів 14 матчів за Кальярі, куди перебрався з донецького Шахтаря, у всіх турнірах.

Срна подивився фінал Кубка Лібертадорес у компанії володаря "Золотого м'яча" та сфотографувався з трофеєм

Італія15 турСант'Елія (Кальярі)

Кальярі - Рома: Субота 08 грудня 2018

Кальярі
Матч завершено
2 : 2
Рома
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Італія Даріо Срна Даріо Срна Кальярі Кальярі Кальярі - Рома
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