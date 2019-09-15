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Срна часом помічає такі речі, які ми з Каштру навіть не бачимо, – тренер Шахтаря Северіно

06:30 17 Читать на русском
Срна часом помічає такі речі, які ми з Каштру навіть не бачимо, – тренер Шахтаря Северіно
Даріо Срна / фото ФК Шахтар

Асистент головного тренера Шахтаря Луїша Каштру Вітор Северіно розповів про роботу Даріо Срни у новому амплуа.

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
89’ Жуніор Мораєс
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергін 35’
Богдан Лєднєв 86’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергін
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
86’ Богдан Лєднєв
89’ Жуніор Мораєс

"Срна такий самий асистент тренера. Даріо продовжує бути дуже важливим для Шахтаря. Він знає філософію клубу, виграв дуже багато трофеїв. Срна – дуже добрий, прекрасно знає, що треба робити, як допомагати, завжди готовий до цього.

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У день матчу він сидить на лавці зі мною і Луїшем Каштру. Він розмовляє російською і знає, що таке бути гравцем Шахтаря. Часом, у нього виходить помічати ті речі, які, можливо, навіть ми з Каштру не бачимо", – розповів Северіно в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, минулого літа Даріо завершив кар'єру футболіста і увійшов у тренерський штаб Луїша Каштру в Шахтарі.

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Теги
Шахтар - Зоря Шахтар Шахтар Даріо Срна Даріо Срна
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