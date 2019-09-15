Срна часом помічає такі речі, які ми з Каштру навіть не бачимо, – тренер Шахтаря Северіно

Асистент головного тренера Шахтаря Луїша Каштру Вітор Северіно розповів про роботу Даріо Срни у новому амплуа.

"Срна такий самий асистент тренера. Даріо продовжує бути дуже важливим для Шахтаря. Він знає філософію клубу, виграв дуже багато трофеїв. Срна – дуже добрий, прекрасно знає, що треба робити, як допомагати, завжди готовий до цього.

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У день матчу він сидить на лавці зі мною і Луїшем Каштру. Він розмовляє російською і знає, що таке бути гравцем Шахтаря. Часом, у нього виходить помічати ті речі, які, можливо, навіть ми з Каштру не бачимо", – розповів Северіно в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, минулого літа Даріо завершив кар'єру футболіста і увійшов у тренерський штаб Луїша Каштру в Шахтарі.

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