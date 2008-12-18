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Срна був вилучений наприкінці матчу з Ромою

22:07 69 Читать на русском
Срна був вилучений наприкінці матчу з Ромою
Даріо Срна / соцмережі

Екс-захисник Шахтаря Даріо Срна отримав червону картку у компенсований час матчу 15 туру Серії А проти Роми (2:2).

Кальярі в матчі 15 туру Серії А вдома зіграв внічию з Ромою (2:2). Екс-капітан Шахтаря Даріо Срна провів на полі майже увесь матч.

Срна розповів, як Гвардіола допоміг йому пережити історію з допінгом

Але на 90+4 хорват поліз у суперечку з арбітром зустрічі і був вилучений разом зі своїм партнером Лукою Чеппітеллі. Саме після цього інциденту форвард сардинців Марко Сау врятував команду від поразки.

Кальярі займає 13 сходинку в турнірній таблиці Серії А, маючи 16 очок. Але у підопічних Роландо Марана ще матч у запасі.

Італія15 турСант'Елія (Кальярі)

Кальярі - Рома: Субота 08 грудня 2018

Кальярі
Матч завершено
2 : 2
Рома
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Кальярі - Рома Кальярі Кальярі Рома Рома Італія Відеоновини Даріо Срна Даріо Срна Шахтар Шахтар
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