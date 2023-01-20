"Увесь світ допомагає Україні, але ФІФА не допомагає у футболі. Це їхні обов’язки, а вони нічого не роблять. Те, як вони вчинили з нами – неправильно. Вони знищать нас. Ми не просимо гроші, які нам не належать: ми хочемо захистити клуб, який 17 разів виступав на груповій стадії Ліги чемпіонів.

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Немає різниці, чи це ми, чи якась інша команда з України. Ми хочемо, щоб вони захистили УПЛ, але натомість відчуваємо, що боремося не тільки проти Росії, а й проти ФІФА.

Вони поводяться так, ніби їх це не хвилює. Що ми можемо зробити? Ми надто малі для них. Ми відновили нашу лігу самотужки. Втратили лише 2 клуби вищого дивізіону: Десну та Маріуполь. Всі інші вижили. Чи можете собі уявити, що ФІФА спостерігає за цим всім, коли люди помирають, а футболісти грають під бомбами – але при цьому нічого не робить?

Ми усі дивились ЧС-2022: з одного боку ти бачиш усміхнених людей у Катарі, добре організований турнір та високий рівень футболу, а з іншого – вони не дозволяють президенту Зеленському виступити перед фіналом з меседжем про те, що відбувається.

Я запрошую їх в Україну на декілька днів. Хочу показати їм все, хочу допомогти це трохи відчути. Після цього, можливо, вони зрозуміють, що ми заслуговуємо на захист", – цитує Срну The Guardian.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні ФІФА вирішила захистити легіонерів з УПЛ, дозволивши їм призупиняти контракти з клубами до літа 2023 року. Як наслідок, багато футболістів, на яких був попит, покинули свої команди без будь-якої компенсації. Всі спроби Шахтаря добитися від ФІФА справедливості, виявилися марними.

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