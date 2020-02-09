Срна анонсував відхід із Шахтаря кількох молодих гравців

Асистент головного тренера Шахтаря Луїша Каштру, Даріо Срна, розповів про плани "гірників" щодо молодих гравців, які пройшли з командою зимові тренувальні збори.

"На зборах всі молоді гравці показали, що вони майбутнє Шахтаря та українського футболу. На жаль, деякі не залишаться з нами. Але всі ці футболісти, які підуть в оренду, повинні грати в інших клубах і готуватися до наступних зборів. Ми на них розраховуємо. Щодо Вакули і Кирюханцева, то не знаю поки, хто, але хтось із них піде в оренду", – сказав Срна в ефірі Футбол NEWS.

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Нагадаємо, Шахтар повернув Владислава Вакулу та Ігоря Кірюханцева з оренди перед початком зимових тренувальних зборів. Першу частину сезону молоді гравці провели у Маріуполі.

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