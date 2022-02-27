"Дорогі українці. Останні 4 дні дивлюсь на те, що пережив 20 років тому. Дивлюсь на зло, війну, яка нікому нічого доброго не дасть. Життя людини – найважливіше.

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Знаю, що ви зараз перебуваєте у важкій ситуації. Але хочу вам передати, що весь світ із вами. Усі спортсмени світу з вами. Говоримо і пишемо, говоритимемо і писатимемо, що в Україні має бути мир. Бережіть себе, любі українці. Ми вас любимо", – сказав Срна у відеозверненні в Instagram.

Нагадаємо, 24 лютого Путін віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти Росії і підтримує нас.

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