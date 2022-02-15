"Настрій поганий, бо ми програли Маріуполю – це найважливіше. Усі переживають, усі читають. Все позитивно – летимо до Києва, готуємось до першої гри, як усі кажуть. Навіть в УАФ сказали, що нічого не змінюється.

Шахтар – Маріуполь – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Футболісти повинні думати про футбол, повинні думати про чемпіонство, про результати, а решта повинні займатися своєю роботою, от і все. Сказали, що сьогодні все гаразд. Сподіваємось, що все буде добре. Мир – це найважливіше. Сподіваємось, що прилетимо до Києва і все буде гаразд.

Багато питань було з боку бразильців. Вони стежать, щодня щось інше пишуть, щодня щось відбувається. Нічого не сталося, тому сказали нашу думку, що ніхто нічим не ризикуватиме. Що робитимемо так, як і інші команди, інші люди. Нічого нового, готуємось, тренуємось. Ми маємо думати про футбол", – сказав Срна для Youtube-каналу клубу.

18 лютого Шахтар проведе спаринг проти Астани, початок о 16:00.

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