Срна – про матч з Динамо Загреб: Шахтар був не на своєму рівні

Асистент головного тренера Шахтаря Даріо Срна прокоментував нічию в матчі Ліги чемпіонів проти загребського Динамо.

"Результат не дуже хороший для нас. Не показали свою найкращу гру. Тепер потрібно зробити хороший аналіз. На нас чекає важка зустріч на Максімірі, там буде повний стадіон. Загребське Динамо там обіграло Аталанту.

Шахтар – Динамо Загреб – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Якщо хочемо заробити очки – треба буде зіграти краще, ніж сьогодні. Суперник завадив нам показати свою гру, ми теж були не на своєму рівні. Зараз на гарячу голову важко розмовляти. Потрібно заспокоїтися, зробити аналіз і рухатися далі", – цитує Срну Tribuna.com.

Нагадаємо, фінальний свисток звітного поєдинку зафіксував результативну нічию – 2:2. Шахтар і загребське Динамо набрали по 4 очки та залишилися на 3-му та 2-му місцях у групі С відповідно.

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