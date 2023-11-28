Срна – про матч Шахтаря і Антверпена: "Сьогодні ми грали за всю Україну"
Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна прокоментував перемогу над «Антверпеном (1:0) в 5-му турі групового етапа Ліги чемпіонів.
– Важкий матч з перших хвилин. Це найважчі ігри, бо нас влаштовує два результати, а суперника – лише перемога. Хочеш бігти в атаку, але думаєш, аби не пропустити. Ми говорили про це, хотіли до переможного результату перших хвилин. Ми Шахтар – завжди проти будь-якого суперника йдемо за перемогою.
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– У другому таймі Шахтар менше володів м’ячем – ваш задум чи бельгійці самі змогли так зробити?
– Це точно не наш задум. Ми сіли в захист, але вони нічого не створили. Якщо порахувати наші моменти, у нас було ще - 3-4 нагоди, 2 поперечки. А в них був один напівмомент у першому таймі. Тому вітаю команду, вони всі герої. Ми сьогодні грали за Шахтар та за всю Україну.
– На полі була сутичка після матчу.
– Емоції.
– Що було в роздягальні? Чули, що було дуже голосно.
– Ну звісно, ми в такій ситуації живемо, наша країна. Для кожного фана українського футболу це дуже великий крок вперед. Дуже багато значить. Ми заробили очки, пройшли далі, будемо до кінця битися за прохід в ЛЧ, сказав Срна в коментарі Трибуна.
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