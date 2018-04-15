Срна – про історію з допінгом: Найважчим було рішення про припинення виступів за Шахтар

Капітан Шахтаря Даріо Срна прокоментував історію з позитивною допінг-пробою, через яку хорват був дискваліфікований на 17 місяців.

"Для мене це був великий і несподіваний удар. Я все життя був професіоналом і завжди жив за правилами. І тут ситуація, в якій я був мало винен. Деякі люди зробили помилки і проба виявилася позитивною.

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Все закінчилося тим, що моя допінг-проба виявилася позитивною. Це найважчий момент в моєму житті, але я вийшов з нього ще сильнішим. Перший час було важко, але я не опускав рук. Я ж не лікар і не фармацевт. А ті люди, яким я довіряв, випадково помилилися, про що я дізнався пізніше. Вони визнали свою помилку і розписалися про це.

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Жив у страху і без сну шість-сім місяців. Для мене було важливо очистити своє ім'я від цього. Найважчим було рішення про припинення виступів. Не міг цього робити. Не було сил, не було мотивації. Почувався погано, що кинув команду, але тоді це було для неї краще", – розповів Срна в ефірі програми "Профутбол".