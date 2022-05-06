Журналіст Сергій Пейчев поділився думками щодо найбільш імовірного наступника Де Дзербі в Шахтарі. Італієць офіційно не пішов, але вже натякає на прощання.

"Нинішня посада Срни в Шахтарі – це дурня повна. Очевидно, Срну брали з перспективою, що в майбутньому він зможе очолити команду або замінити гендира Палкіна. Наскільки я знаю, після Каштру відмовився приймати команду сам Срна. Можливо, відчував, що не зовсім готовий.

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Срна – це хороший, але ризикований варіант. У нього ще буде шанс очолити Шахтар, тому я хотів би бачити в Шахтарі Скрипника. Це чудовий приклад антикризового менеджера, класний патріотичний варіант, який буде розвивати українських гравців. Після Зорі рівень Шахтаря – небо і земля.

Чи захоче сам Скрипник? Мені здається, що він трохи втомився від українського футболу. З іншого боку, не віриться, що Шахтар змінить вектор на український. Тому 70%, що новим тренером буде Срна, і 30% – Скрипник", – резюмував Пейчев у коментарі KDK.

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