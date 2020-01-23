Срібний призер Євро-2012 в Україні завершив професіональну кар'єру і розповів про своє майбутнє

Колишній півзахисник Мілана, Ювентуса і збірної Італії Антоніо Ночеріно оголосив про завершення кар'єри.

"Прийшов час попрощатися з моїм прекрасним і єдиним другом, футболом. Це болісне, але вдумливе рішення. Моє задоволення полягає в тому, що я здійснив мрію мого батька, яка потім стала моєю мрією.

Легенди Бразилії та Італії переграли історичний фінал ЧС-1994 – апеннінці помстилися за промах Баджо

Дякую клубам, в яких я грав, тренерам, які у мене були, товаришам по команді, у яких я багато чому навчився, і фанатам за їхню підтримку і любов, які завжди допомагали мені віддати на полі трохи більше.

Я вирішив зіткнутися з новим випробуванням у житті – стати тренером. Прекрасний, новий, важкий виклик, який принесе мені той же дух, пристрасть, любов і професіоналізм, які у мене були як у гравця", – написав Ночеріно.

У складі збірної Італії Ночеріно ставав віце-чемпіоном Європи 2012 року. Виступаючи за Мілан, потрапив у символічну збірну сезону-2011/12 Серії А. Додамо, що 34-річний хавбек перебував без клубу з 2018 року після відходу з Беневенто.

Ібрагімовіч та Мілан: вдалий піар-хід чи чудесне зцілення "мертвої" команди?