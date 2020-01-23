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Срібний призер Євро-2012 в Україні завершив професіональну кар'єру і розповів про своє майбутнє

22:48 346 Читать на русском
Срібний призер Євро-2012 в Україні завершив професіональну кар'єру і розповів про своє майбутнє
Антоніо Ночеріно / фото із відкритих джерел

Колишній півзахисник Мілана, Ювентуса і збірної Італії Антоніо Ночеріно оголосив про завершення кар'єри.

"Прийшов час попрощатися з моїм прекрасним і єдиним другом, футболом. Це болісне, але вдумливе рішення. Моє задоволення полягає в тому, що я здійснив мрію мого батька, яка потім стала моєю мрією.

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Дякую клубам, в яких я грав, тренерам, які у мене були, товаришам по команді, у яких я багато чому навчився, і фанатам за їхню підтримку і любов, які завжди допомагали мені віддати на полі трохи більше.

Я вирішив зіткнутися з новим випробуванням у житті – стати тренером. Прекрасний, новий, важкий виклик, який принесе мені той же дух, пристрасть, любов і професіоналізм, які у мене були як у гравця", – написав Ночеріно.

У складі збірної Італії Ночеріно ставав віце-чемпіоном Європи 2012 року. Виступаючи за Мілан, потрапив у символічну збірну сезону-2011/12 Серії А. Додамо, що 34-річний хавбек перебував без клубу з 2018 року після відходу з Беневенто.

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È arrivato il momento di dire addio al mio grande e unico amico il Calcio. Una decisione sofferta ma ponderata, la mia soddisfazione e aver realizzato il sogno di mio padre che poi è diventato anche il mio. Volevo ringraziare i miei genitori e le mie sorelle che con il loro sacrificio e il loro amore mi hanno aiutato a diventare quello che sono, mia moglie la mia roccia e i miei figli che amo più della mia vita. Un ringraziamento va alle società dove ho giocato, gli allenatori che ho avuto, i compagni di squadra da qui ho imparato tantissimo e i tifosi che con il loro supporto e il loro amore verso il giocatore e soprattutto l’uomo mi hanno portato sempre a dare quel qualcosa in più. Ho deciso di affrontare una nuova sfida, quella dell’allenatore. Una sfida bella, nuova, difficile ma che troverà in me lo stesso spirito, passione, amore e professionalità che ho avuto da calciatore. Con affetto Antonio Nocerino 23

Допис, поширений Antonio Nocerino 23 (@antonocerino)

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Італія Мілан Мілан Італія Італія Антоніо Ночеріно Антоніо Ночеріно Ювентус Ювентус
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