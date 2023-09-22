Центральний захисник Мозес Джарджу приєднався до Полісся, повідомляє прес-служба житомирського клубу.

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Нагадаємо, 19-річний представник Гамбії підписав з командою Юрія Калітвінцева контракт ще у квітні, увійшовши в історію Полісся – він став першим іноземцем у складі "вовків" за час їхнього існування. Гравця вже було заявлено в УПЛ за списком Б під номером 2.

До слова, Джарджу – срібний призер Кубка африканських націй U-20 зразка 2023 року (провів на турнірі усі матчі).

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