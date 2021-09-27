Колишній оборонець збірної Аргентини Есек'єль Гарай несподівано став будівельним магнатом і може впевнено дивитися у завтрашній день, попри недавнє рішення завершити ігрову кар'єру.

Латиноамериканець взявся за елітну нерухомість і оголосив про новий життєвий етап у своєму Instagram.

Гарай оголосив про завершення кар'єри

"Тут я презентую своє нове поле. Чудовий проект, над яким я працював упродовж двох років із великим ентузіазмом. Кожен із нас має в житті мрії, і в мене була одна, яка сьогодні збулася – Gargor Luxury State", – написав Гарай.

За інформацією Marca, бізнес аргентинця активно розвивається. Він вже продав орієнтовно 15 будинків у Валенсії, вартістю близько 500 тисяч євро кожен. Всього екс-футболіст заробив 7,5 млн.

Нагадаємо, що Есек'єль Гарай у липні оголосив про завершення кар'єри через хронічні проблеми зі здоров'ям.

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