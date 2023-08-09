"Спробую забити якомога більше": Довбик – про свою результативність в Жироні
15:48 - Читать на русском
Український форвард Жирони Артем Довбик прокоментував свої очікування щодо голів в сезоні 2023/24.
"Скільки планую забити? Я не люблю загадувати наперед. Але чим більше, тим краще. Я розумію, що рівень чемпіонату високий.
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Ла Ліга – топ-ліга у всьому світі, тому спробую забити якомога більше", – розповів українець на прес-конференції.
Артем Довбик перейшов в Жирону зі СК Дніпро-1 за 7 мільйонів євро. Українець підписав контракт з іспанським клубом до 2028 року. Нагадаємо, в минулому сезоні УПЛ Артем став найкращим бомбардиром, забивши 24 голи.
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