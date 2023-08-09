"Скільки планую забити? Я не люблю загадувати наперед. Але чим більше, тим краще. Я розумію, що рівень чемпіонату високий.

"Я пішов на ризик": Довбик розповів про принципові домовленості з СК Дніпро-1 перед трансфером в Жирону

Ла Ліга – топ-ліга у всьому світі, тому спробую забити якомога більше", – розповів українець на прес-конференції.

Артем Довбик перейшов в Жирону зі СК Дніпро-1 за 7 мільйонів євро. Українець підписав контракт з іспанським клубом до 2028 року. Нагадаємо, в минулому сезоні УПЛ Артем став найкращим бомбардиром, забивши 24 голи.

Довбик сказав adios – хто його замінить?