"Ми вчимося. Було зрозуміло, що в цьому сезоні ми станемо жертвами минулорічного успіху, оскільки все пізнається в порівнянні. Минулого року до цього моменту часу в нас було 34 очки, ми забили 31 гол, а цього року в нас 18 балів і ми забили 16 голів. Ми постаралися створити дуже конкурентоспроможний склад, нам було ясно, що ми зіграємо багато ігор, що ми не будемо тренуватися, що ми будемо багато подорожувати... Ми провели 13 дуже складних турів, для мене це – певна точка відліку, оскільки ми продемонстрували здатність удосконалюватися. Це не означає, що ми не займаємося самокритикою.

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Ми провели аналіз, у чому причина спаду. Є багато чинників. По-перше, влітку було багато турнірів, на яких брали участь наші гравці. Це було літо з Євро, Копа Амеріка та Олімпійськими іграми. Навіть у серпні в нас було не так багато гравців, а матчі через кожні три дні беруть своє. Попри це, ми набрали 18 очок у Ла Лізі. Мічелу довелося зберігати баланс, і він добре з цим впорався.

Коли пішов Довбик, ми спробували знайти голеадора, підписавши двох нових гравців. Гра Абеля Руїса в перших іграх була хорошою, а Міовскі прибув на ринок в останні тижні й перебуває на етапі розуміння гри Мічела. Ми знаємо, що він може зробити набагато більший внесок, і зараз він трохи нервує через відсутність голів. Але ми їм довіряємо.

У мене є відчуття напруги серед уболівальників. Вони незадоволені, і я не розумію, чому. Я не очікував, що нас будуть освистувати, мене це шокувало. Ми намагаємося будувати білдап від воротаря і нам потрібна підтримка. Критика за ціни на квитки на матч проти Ліверпуля також неприємна", – цитує Marca Карселя.

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