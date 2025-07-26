Олександрія прикро програла Партизану (0:2) майже завершивши свою участь у єврокубках цього сезону. Прикрість поразки полягає в тому, що саме українська команда більше атакувала та мала не одну нагоду відзначитись, однак так і не змогла пробити Мілоша Круніча. Варто нагадати, що Олександрія кардинально змінила склад у порівняння з минулим сезоном, ще й отримала нового тренера.

Олександрія зазнала прикрої поразки від Партизана – сербські тінейджери покарали марнотратників з України

Вистачало і скандалів довкола матчу. Партизан, відомий дружнім ставленням до росіян, обурився відмовою гравців Олександрії тиснути руки перед початком гри. А українських вболівальників (обидва матчі з міркувань безпеки проводять без підтримки гостей) звинуватили у вигуках "Убий серба", аби підставити на матчі єврокубка. Про все це і не тільки дивіться у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".