Манчестер Юнайтед вперше звернувся до ПСЖ щодо запрошення аргентинського фахівця. Столичний гранд поки відповів категоричною відмовою, повідомляє ESPN.

ПСЖ контактував з "ідеальним" Зіданом через можливий відхід Почеттіно, – ESPN

ПСЖ не буде поспішати вести перемовини до моменту, поки йому не вдасться повністю домовитись щодо приходу Зінедіна Зідана. Лише у цьому випадку парижани погодяться відпустити Почеттіно, якого МЮ вважає своє головною ціллю на вакантне після відходу Уле Гуннара Сульшера місце.

Нагадаємо, Маурісіо очолює ПСЖ з січня цього року. Зінедін після відходу із Реала влітку залишається безробітним.

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