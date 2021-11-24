Спроба Манчестер Юнайтед запросити Почеттіно провалилась – ПСЖ озвучив єдину умову
Паризький колектив готується до дострокового відходу Маурісіо Почеттіно з поста головного тренера команди.
Манчестер Юнайтед вперше звернувся до ПСЖ щодо запрошення аргентинського фахівця. Столичний гранд поки відповів категоричною відмовою, повідомляє ESPN.
ПСЖ контактував з "ідеальним" Зіданом через можливий відхід Почеттіно, – ESPN
ПСЖ не буде поспішати вести перемовини до моменту, поки йому не вдасться повністю домовитись щодо приходу Зінедіна Зідана. Лише у цьому випадку парижани погодяться відпустити Почеттіно, якого МЮ вважає своє головною ціллю на вакантне після відходу Уле Гуннара Сульшера місце.
Нагадаємо, Маурісіо очолює ПСЖ з січня цього року. Зінедін після відходу із Реала влітку залишається безробітним.
Слабкий дебют Шевченка, лебедина пісня Сульшера, голи Маліновського і Мессі, провал Баварії перед Києвом – огляд вікенду