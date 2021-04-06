Нагадаємо, Вальядолід програв Барселоні, пропустивши єдиний гол на 90-й хвилині матчу. Команда Серхіо Гонсалеса догравала в меншості після вилучення Оскара Плано. Також арбітр поєдинку Хайме Латре не призначив пенальті в епізоді, коли м'яч влучив у руку Жорді Альбі.

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"Справжнє пограбування. Небачена ганьба. Думаю, що арбітр мав би піти у роздягальню Барселони і рознести їх. Вони ледь не втратили перемогу та не відповідали прекрасній роботі рефері. Він був на голову сильнішим", – написав Оскар Пуенте у Twitter.

Зауважимо, Барса теж була не в захваті від роботи суддівської бригади. Зокрема, свого незадоволення не приховував Ліонель Мессі.

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