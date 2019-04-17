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"Справжня Барселона", – Мессі прокоментував перемогу над Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів

17:20 588 Читать на русском
"Справжня Барселона", – Мессі прокоментував перемогу над Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів
Ліонель Мессі / Фото УЄФА

Нападник Барселони Ліонель Мессі поділився враженнями від матчу-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ проти Манчестер Юнайтед (3:0).

16’ Ліонель Мессі
20’ Ліонель Мессі
61’ Філіппе Коутінью
 
16’ Ліонель Мессі
20’ Ліонель Мессі
61’ Філіппе Коутінью

"Це було неймовірно. Справжня Барселона. У перші п'ять хвилин ми трохи нервували, але потім ми забили і продемонстрували вражаючу гру. Коли я забивав свій перший гол мені трохи пощастило, а в другому випадку пощастило ще більше", – цитує Мессі Marca.

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Нагадаємо, матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Барселона перемогла Манчестер Юнайтед з рахунком 3:0 вийшла до наступної стадії турніру. Дублем відзначився Ліонель Мессі.

В півфіналі ЛЧ Барса зустрінеться з переможцем зустрічі Порту – Ліверпуль (перший поєдинок – 0:2).

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Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Ліга чемпіонів Барселона - Манчестер Юнайтед
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