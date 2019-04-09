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"Він бреше", – Уткін відреагував на слова Федецького про вигідну пропозицію російського клубу

15:00 2168 Читать на русском
"Він бреше", – Уткін відреагував на слова Федецького про вигідну пропозицію російського клубу
Василь Уткін / фото: Sputnik

Відомий російський коментатор Василь Уткін прокоментував слова захисника Карпат Артема Федецького, який відмовився від 2-х млн євро зарплатні у російському клубі.

Уткін у своєму Twitter відреагував на слова Артема Федецького, який сказав: "Московський клуб запропонував 2 мільйони, думали, я розсуну ніжки і рвону".

"Ха-ха. За політику не скажу, а за економіку – 2 млн євро Федецькому ніхто і ніколи б не запропонував ні в Росії, ні будь-де. Хлопець бреше".

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До обговорення долучився відомий російський екс-футболіст Владислав Радімов, який зазначив: "Думаю, за 2 євро він би ноги розсунув. Згоден, Вась. Бреше точно".

"Найцікавіше тут в тому, що справжнього біологічного чоловіка розсунуті ноги не роблять доступним. Як там влаштовано у Федецького, втім, я не знаю", – відповів Уткін.

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Теги
Василь Уткін Артем Федецький Артем Федецький Росія
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