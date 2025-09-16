"Наша історія така – Арсенал ніколи не вигравав Лігу чемпіонів. Саме зараз ми прагнемо змінити це. Хочемо ставати кращими щодня, і це в наших руках. А далі все зводиться до деталей. Перемога – це не так просто.

Для ля мене Ернесто Вальверде – зразок для наслідування. Він у цій професії вже 20 років, і де б він не з'являвся, він залишив свій слід двома шляхами: своїми спортивними успіхами і своєю поведінкою, своєю людяністю. Він робить все з природністю, яка, на мій погляд, відрізняє його від багатьох тренерів у світі. Я дійсно ціную те, що він сказав.

Підписати Ніко Вільямса? Я не можу нічого сказати про це. Можу лише сказати, що Ніко – це справжній талант, і ним насолоджуються щотижня – як тут, так і в збірній. Більше сказати не можу", – цитує Артету Marca.

