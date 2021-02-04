"Пережили моменти радості і смутку за Коваленко. Смутку, бо нас покинув сильний футболіст, фаворит уболівальників, справжній символ Шахтаря.

Коваленко офіційно став гравцем Аталанти

Коваленко тут виріс, він є і завжди буде частиною нашої сім'ї. Аталанта та італійський футбол були його метою. Ми пишаємося ним, бажанням удачі в новому випробуванні під назвою Серія А.

Коваленко – атакувальний і центральний півзахисник. Він гнучкий, динамічний, агресивний хавбек, який відмінно працює з м'ячем і без м'яча. Аталанті вдалося класне підписання. Прощання з ним? Його товариші по команді завжди підтримували його, його тут любили.

Будемо стежити за його успіхами в Італії, а для гравців, які залишаються в Шахтарі, це буде еталонна модель для натхнення", – поділився Каштру в коментарі Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, що Коваленко приєднався до Аталанти 1 лютого, підписавши контракт до літа 2025 року. "Богиня" заплатила за українського хавбека 700 тисяч євро.

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