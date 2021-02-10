Берлінська поліція вчора виявила тіло моделі у її квартирі, проте підозр на вбивство немає, повідомляє The Sun.

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Тиждень тому Кася оголосила про розрив стосунків із захисником Баварії Жеромом Боатенгом. Пара протрималася 15 місяців, але прощання було далеко не теплим. Боатенг раптом переглянув своє ставлення до життя, вирішивши приділити більше уваги дітям від колишньої супутниці – Ребеки.

Такі дії зовсім не сподобались Ленхардт. В Instagram вона написала гнівну публікацію, називаючи Жерома "справжнім дияволом і зрадником". Перед цим дівчина розбила MINI футболіста, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння.

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