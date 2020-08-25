Справу Магуайра перекваліфікували – оборонцю Манчестер Юнайтед не загрожує тюремне ув'язнення

Харрі Магуайра більше не звинувачують в нападі на поліцейських у Греції і спробі дати хабар, повідомляє Sky Sports.

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Його справу перекваліфікували і тепер оборонця звинувачують у дрібних правопорушеннях: замість тюремного ув'язнення йому загрожує штраф або, в гіршому випадку, умовний термін.

Нагадаємо, Харрі Магуайр проводив відпустку на острові Міконос разом зі своєю дівчиною. Між футболістом та англійськими туристами спалахнув конфлікт біля бару, через що втрутились правоохоронці. Магуайр відмовився підкоритися – його заарештували за непокору владі. справу відкрили у зв'язку з образою і спробою підкупу співробітників поліції.

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