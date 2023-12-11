Анчелотті пояснив, чому Лунін не зіграє в ЛЧ – перекручені факти і дивний привілей Кепи
Головний тренер Реала Карло Анчелотті розповів, хто з воротарів зіграє в матчі 6-го туру групового етапу ЛЧ – Кепа чи Андрій Лунін.
"Кепа зіграє. Справедливо чи ні залишати когось у запасі – я не знаю. Це в будь-якому разі було б несправедливо, але хтось має залишатися на лавці. Добре, що Лунін отримав можливість показати свої якості, якої не мав раніше – ми дуже цьому раді. Він добре себе проявив.
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Кепі не потрібно було демонструвати свої якості, у нього і так є великий послужний список. І хоч в останніх матчах Лунін добре грав у воротах, нам слід пам'ятати, що Кепа завжди добре виступав до своєї травми", – цитує AS Анчелотті.
Матч Уніон – Реал відбудеться у вівторок, 12 грудня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.
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