Справа Вукоєвіча: поліція повідомила нові деталі скандального затримання екс-динамівця

Поліція Загреба прокоментувала ситуацію із затриманням колишнього півзахисника київського Динамо Огнена Вукоєвича.

"Існує обгрунтована підозра, що Вукоєвіч знаходився в стані алкогольного сп'яніння пізно ввечері 7 травня в Загребі. Його затримання відбулося після конфлікту підозрюваного з його дружиною, яка заявила про те, що вона стурбована пристрастю чоловіка до алкоголю.

Вукоєвіч прокоментував свій арешт

Згідно з отриманими свідченнями, Вукоєвіч намагався перешкодити своїй дружині зробити дзвінок в поліцію, вирвавши мобільний телефон з її рук і відштовхнувши її", – цитує заяву правоохоронних органів видання Telegram.hr.

Нагадаємо, напередодні зіркового хорвата було заарештовано після того, як він прийшов додому в нетверезому стані і погрожував вбити дружину, а також її сестру та матір. Огнєн провів ніч у відділку, а зранку був доставлений до приміщення муніципальної державної прокуратури в Загребі для надання свідчень. Як наслідок, селекціонеру Динамо заборонено відвідувати свій будинок в Тушканаце (один з районів Загреба – прим.) і наближатися до дружини менше, ніж на 200 метрів. Адвокат Вукоєвіча – Нікола Мандич – зазначив, що його клієнт вже знайшов собі інше житло.

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