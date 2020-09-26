Бразилець також залишив жорсткий коментар під публікацією Ліонеля Мессі про неналежне ставлення каталонського гранда до Луїса Суареса. Раніше це зробив і Неймар.

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"На жаль, така реальність вже довгий час. І це підтверджується рік за роком. Справа не в перемогах чи поразках. Справа в повазі, а вони цього не знають", – написав Алвес.

Нагадаємо, Суарес зі сльозами на очах покинув Барселону, в якій провів шість останніх років. У футболці "синьо-гранатових" він зіграв 283 матчі у всіх турнірах, забив 198 м'ячів і віддав 109 результативних передач. З каталонцями Луїс завоював 13 титулів.

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