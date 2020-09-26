"Справа у повазі, а вони цього не знають": Дані Алвес приєднався до принизливого "флешмобу" на адресу Барселони
Екс-захисник Бареслони Дані Алвес вслід за іншими знаковими гравцями "блаугранас" розкритикував дії керівництва клубу.
Бразилець також залишив жорсткий коментар під публікацією Ліонеля Мессі про неналежне ставлення каталонського гранда до Луїса Суареса. Раніше це зробив і Неймар.
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"На жаль, така реальність вже довгий час. І це підтверджується рік за роком. Справа не в перемогах чи поразках. Справа в повазі, а вони цього не знають", – написав Алвес.
Нагадаємо, Суарес зі сльозами на очах покинув Барселону, в якій провів шість останніх років. У футболці "синьо-гранатових" він зіграв 283 матчі у всіх турнірах, забив 198 м'ячів і віддав 109 результативних передач. З каталонцями Луїс завоював 13 титулів.
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