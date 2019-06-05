Справа щодо звинувачення Роналду у згвалтуванні не закрита, а передана до іншого суду, – журналіст

Журналіст німецького Der Spiegel Рафаель Бушманн розповів, що справу щодо згвалтування Роналду американки насправді не закрита.

"Справа не закрита, а просто передана на розгляд в інший суд. Адвокати Майорги не змогли доставити до Роналду позов і подали заяву до федерального суду", – написав Бушманн.

Суд закрив справу щодо звинувачення Роналду у згвалтуванні

Нагадаємо, восени минулого року американська модель Кетрін Майорга заявила, що Роналду згвалтував її в Лас-Вегасі в червні 2009-го. У 2010 році Майорга підписала угоду про нерозголошення з юристами гравця, за мовчання вона отримала 375 тисяч доларів.

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У 2018-му Майорга детально розповіла про все, а у вересні того ж року поліція поновила справу.