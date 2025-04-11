Після дискваліфікації гравця Ньюкасла Сандро Тоналі на 10 місяців справа зі ставками футболістів в Італії отримала продовження.

Італійських гравців Сандро Тоналі та Ніколо Фаджіолі більше не звинувачують в ставках на футбольні матчі.

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Натомість футболістам тепер інкримінують ставки на інші види спорту та гру в онлайн-покер на незаконних платформах, повідомляє La Gazzetta dello Sport з посиланням на Corriere della Sera.

Правоохоронці розповіли, що в під час розслідування подій з 2021 по 2023 роки стало відомо, що до схожих випадків були причетні ще 12 гравців Серії А. Схема була оформлена через ювелірний магазин і гравці отримували виграш у вигляді коштовностей, зокрема елітних годинників.

Під підозру потрапили Алессандро Флоренці, Ніколо Дзаніоло, Леандро Паредес, Маттіа Перін, Анхель Ді Марія, Рауль Белланова, Жуніор Фірпо, Вестон Маккенні. Але це ще не фінальний список, вважають правоохоронці.

Нагадаємо, що півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі вже відбув 10-місячну дискваліфікацію, отриману через ставки на спорт. Гравець повернувся до футболу восени 2024 року.

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