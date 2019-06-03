Справа Неймара про зґвалтування: дівчина надала синці на сідницях і ногах

Справа бразильського форварда Неймара щодо зґвалтування продовжує набирати обертів.

Видання надало подробиці звернення Неймара з дівчиною, яку він нібито зґвалтував. Потерпіла сторона надала фото великих і темних синців на сідницях і ногах, передає UOL Esporte.

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Видання також перевіряє справжність звіту про травми дівчини, підписаного лікарем з лікарні в Сан-Паулу.

Нагадаємо, якась дівчина подала до поліцейського відділку Сан-Паулу заяву, в якій звинуватила Неймара в зґвалтуванні. Воно, нібито, відбулося в одному з паризьких готелів 15 травня.

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