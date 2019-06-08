Справа Неймара про згвалтування: дівчина втратила свідомість на допиті

Дівчина, яка подала до суду на зіркового форварда Неймара, втратила свідомість у поліцейському відділку під час допиту.

Модель Наджила Тріндаде прибула до поліцейського відділку в Сан-Паулу для надання свідчень, повідомляє Mundo Deportivo.

Неймар прибув у поліцію для надання свідчень на інвалідному кріслі

Повідомляється, що дівчина втратила свідомість під час допиту. На фотографіях видно, що після втрати свідомості її виносить на руках адвокат. Раніше з'явилася інформація, що Неймар також прибутку в поліцейське відділення.

Нагадаємо, що раніше модель Наджила Тріндаде звинуватила Неймара в згвалтуванні. За її словами, 27-річний футболіст згвалтував її 15 травня в паризькому готелі. Трохи пізніше з'явилась інформація, що вона змінила свої свідчення.

"Я сказала йому, що нічого не буде, але він не зупинився", – дівчина, яка звинуватила Неймара у згвалтуванні