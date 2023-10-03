Нещодавно каталонський клуб та його колишніх очільників Сандро Роселя і Жозепа Бартомеу звинуватили у хабарництві. Іншими фігурантами справи є екс-керівник Комітету арбітрів Хосе Марія Енрікес Негрейра та його син.

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Як повідомляє El Mundo, колишній функціонер попросив суд звільнити його від звинувачень. Він надав суду психіатричну довідку, що не здатен давати свідчення. Лікарі дійшли висновку, що Негрейра страждає від когнітивної деменції, через що не може зазнати судового допиту.

Психіатр вважає, що екс-арбітр не розуміє, чи можуть його слова в залі суду завдати йому шкоди. Це другий медичний висновок, який Негрейра надав останніми місяцями. До цього у нього виявили ранні ознаки хвороби Альцгеймера.

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