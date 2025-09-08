"Ми всі дуже засмучені – боляче за гравців і вболівальників. Я також засмучений результатом. Спочатку у нас було кілька можливостей, але ми їх не реалізували. А суперник забив двічі. У такій ситуації втрачається впевненість.

Ми хотіли зовсім іншого розвитку подій, але матч склався інакше. У нас розвивається команда, їй є куди рости. Якщо ми будемо діяти розумно, то винесемо з цієї поразки необхідні уроки.

Тактично цей матч проаналізувати неможливо. Наші гравці виступили не найкращим чином, тому що на них емоційно тиснула відповідальність. Суперник вигравав усі єдиноборства всюди – справа не в тактиці.

Ми не повинні падати духом. Цей матч стане для нас величезним уроком. Ми вийдемо з цієї ситуації єдиними, станемо сильнішими", – цитує Монтеллу Fanatik.

