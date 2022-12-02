"Роналду думає, що у разі хорошого виступу на чемпіонаті світу досягне того, чого дійсно хоче. Він прагне перейти в клуб, який грає в Лізі чемпіонів, клуб, який розширить його послужний список та його спадщину.

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На цьому етапі його кар'єри справа не в грошах. Все зводиться до великого бажання грати у футбол на найвищому рівні, бити рекорди та вигравати трофеї. І він зробив це у більшій кількості країн, ніж будь-який інший гравець в історії", – заявив Морган в інтерв'ю The Telegraph.

Нагадаємо, саме цей журналіст взяв скандальне інтерв'ю у Роналду, яке призвело до розірвання контракту з МЮ. 37-річний нападник повинен чекати січня і можливості підписати контракт з новим клубом.

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