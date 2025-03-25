За інформацією Skysports, згідно з умовами угоди, Манчестер Юнайтед може отримати компенсацію в розмірі 5 млн фунтів, якщо лондонці вирішать відмовитися від обов'язку викупити Санчо за 25 млн після закінчення його оренди.

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Багато ще залежить від Михайла Мудрика, який грає на тій самій позиції, що і Джейдон. Його майбутнє в Челсі лишається під питанням після тимчасового відсторонення за допінг, що також може вплинути на плани клубу щодо трансферної політики влітку. Але, очікується, що Челсі, як і раніше, планує підписати Джейдона Санчо на постійній основі влітку та поповнитись ще одним вінгером

Попри те, що перші виступи Санчо на Стемфорд Брідж були досить перспективними – три асисти в перших трьох матчах Прем'єр-ліги, його форма нещодавно пішла на спад. З січня він не відзначався голами чи результативними діями, а його точність ударів залишає бажати кращого. Тренер Челсі Енцо Мареска в січні хвалив Санчо за його прогрес, зазначаючи, що він здивований його стабільністю та виступами в команді.

Нагадаємо, Санчо приєднався до Челсі в серпні 2024 року на правах оренди та провів за клуб в усіх турнірах 29 матчів, відзначившись 2 голами.

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