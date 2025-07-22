Арсенал і Спортінг практично погодили трансфер Віктора Дьокереша, інформує The Athletic. Повідомляється, що сторони вже домовилися про суму трансферу – 63,5 млн євро + 10 млн євро у вигляді бонусів.

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Згідно з джерелом, необхідно доопрацювати доповнення і вирішити останні штрихи. Домовленість неминуча.

Сам Дьокереш хоче продовжити кар'єру тільки в Арсеналі. "Каноніри" вже підготували шведу п'ятирічний контракт. Раніше Спортінг відмовлявся відпускати гравця в Лондон менш ніж за 70 млн євро.

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