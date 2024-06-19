"У футболі буває так, що якщо команда бореться, то в неї все складається добре. У збірної Чехії було багато проблем із тим, щоб контролювати гру. Вони не хотіли цього, але наші дії змусили їх оборонятися глибоко.

Драматична перемога з автоголом, VAR і 90+2 у відеоогляді матчу Португалія – Чехія – 2:1

Сьогодні справа була не в техніці та не в тактиці, а в стійкості. Ми вперше здобули вольову перемогу. Ми вірили і проявили приголомшливий характер. Команда продемонструвала те, що життєво важливо для прояву свого таланту і перемог. Ми перемогли, тому що продемонстрували стійкість, бажання та віру

У нас було 13 кутових, у Чехії – 0. Якщо команда забиває першою, у підсумку голів може бути 3 або 4. І мені сподобався наш характер, сподобалася стійкість. Атмосфера була приголомшливою, наші фанати не заслуговували на поразку", – цитує Мартінеса Record.

Нагадаємо, що Португалія обіграла Чехію з рахунком 2:1. У наступному турі підопічні Мартінеса зіграють з Туреччиною.

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