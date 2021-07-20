Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич розповів про свої очікування від нового чемпіонату України, який його команда відкриє вже у найближчу п'ятницю.

"Віддалене географічне положення Маріуполя – це факт від якого нікуди не дітися. Але він не може істотно впливати на наш психологічний стан.

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На мій погляд, ми можемо спостерігати стійке зростання українського футболу. Євро-2020 це довів. Також це можна було бачити і минулого року у національному чемпіонату, де я спостерігав високий рівень тактичної, стратегічної і фізичної підготовки команд. Я впевнений цього року рівень виросте ще більше.

Збільшилася кількість учасників змагань – конкуренція зросла. Всі ці команди достатньо сильні, це було видно по кубковим матчам. Я очікую, що грати буде ще цікавіше", – цитує Маркевича офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, саме азовці відкриватимуть сезон 2021/22 в УПЛ – у п'ятницю, 23 липня, вони на виїзді зустрінуться зі Львовом. Початок зустрічі о 19:30.

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