Нещодавно швед заявив, що американець занадто активно лізе у політику, чого не має робити. Джеймс парирував, мовляв, ніколи не буде мовчати на фоні проблем расових та соціальних. Тепер Ібрагімовіч знову звернувся до зірки НБА.

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"Расизм і політика – різні речі. Ми, спортсмени, об'єднуємо світ, політики – розділяють. Ми не займаємось іншим, якщо ми там погані, інакше я б пішов у політику. Спортсмени повинні бути спортсменами, політики повинні бути політиками", – цитує Ібру Football Italia.

До слова, 39-річний ветеран "россонері" у поточному сезоні провів 21 поєдинок, де відзначився 16 голами та 2 асистами.

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