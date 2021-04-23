В PM Hall відбулася восьма зустріч Sports Talk Club в рамках освітньої платформи Parimatch Education. Цього разу гості експертного майданчика зібралися, щоб обговорити рівень розвитку жіночого спорту в Україні і його перспективи.

Спікерами Sports Talk Club стали генеральний менеджер жіночого англійського футбольного клубу Leicester City Джейд Морган, телеведуча, інфлюенсер і благодійниця Олександра Лобода і віце-чемпіонка світу в баскетболі 3х3, менеджер жіночого баскетбольного клубу Будівельник Євгенія Спітковська.

Вони обговорили стрімке зростання популярності жіночих командних видів спорту. В Англії, згідно з опитуваннями, понад 40% дівчат у віці 16-34 років хочуть грати в футбол. А чемпіонат світу з регбі серед жінок дивилися 33,9 мільйонів глядачів. За даними Nielsen 56% аудиторії були чоловіки. До того ж за останні роки спонсорські контракти в жіночому спорті зросли в кілька разів.

Експерти Sports Talk Club власними кейсами довели, що стереотипи руйнуються. Жіноча аудиторія спортивних змагань зростає, все більше дівчат не тільки дивляться трансляції матчів, а й хочуть приходити на стадіони. До того ж дослідження говорять, що навіть серед відвідувачів спортивних сайтів в останні роки дівчат стає все більше.

Директор зі зв'язків з громадськістю Вадим Місюра: Теми для Sports Talk Club дійсно невичерпні, але питання жіночого спорту дійсно назріло. Це актуальний напрямок, нехай навіть комусь здається, що це не так. А дівчата, тим часом, виступають на міжнародних турнірах, де піднімають прапори своїх країн. За жіночим спортом майбутнє і потрібно розуміти, що мова йде не тільки про спортсменок, це ще і залучення в менеджмент.

Олександра Лобода: Вже з наступного сезону кожен клуб УПЛ повинен буде мати жіночу команду. Жіночий спорт стає все популярнішим, а це значить, що будуть укладатися нові спонсорські контракти і цей напрям розвиватиметься активніше. Особисто мені цікаво дивитися як жіночий, так і чоловічий футбол. Можу сказати, що в жіночому вистачає видовищності і динаміки. А ось запалу і емоцій там, мабуть, навіть більше. До речі, ведучі жінки більш популярні. Хоча, коли я тільки починала кар'єру, було непросто. Дівчатам не давали працювати перед матчем, не брали в літаки на виїзди, тепер ця тенденція змінюється.

Євгенія Спітковська: Жіночий баскетбол не менше захоплюючий, ніж чоловічий. І він дуже перспективний. На жаль, секцій для дівчаток дуже мало. Звичайно ж, потрібні і тренери, їх потрібно залучати і їх стать при цьому не важлива. Варто відзначити, що дівчатка зараз часто тренуються з хлопчиками, так як жіночих команд не так багато, як хотілося б. І в цьому є позитивний момент. Це відмінна мотивація. Мені самій доводилося грати проти хлопців і, скажу, що це допомагає розвиватися і піднімати свій рівень.

Джейд Морган: Ми проводили дослідження і дізналися, що матчами жіночої команди Лестера цікавиться багато сімей, вони приходили до карантину на ігри з маленькими дітьми. А також є великий інтерес серед чоловічої аудиторії. Йдеться про тисячі уболівальників, які із задоволенням купують квитки. Також у нас є солідна аудиторія в YouTube. До того ж в Англії чимало жінок в числі керівництва клубів.

Також під час Sports Talk Club було продемонстровано інтерв'ю з Майклом Шером, керівником відділу спорту і видовищних заходів MediaCom.

"Жінки вміють грати в футбол, і ще як! Головне, щоб були умови для тренувань, для зростання. Я часто дивлюся матчі жіночої команди Челсі, неймовірні комбінації, удари з дальньої дистанції... вони дійсно вміють грати і їхні матчі цікаві. Потрібно дати жінкам можливість грати і тоді ми отримаємо результат. Будь-якій країні потрібно розвивати жіночий спорт. Нехай маленькі дівчатка бачать, до чого їм можна прагнути. До того ж зараз багато брендів дуже хочуть співпрацювати саме з спортсменками і вкладають в них кошти".