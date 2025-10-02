"Те, як заменеджили Михавка, викликає трохи питань, але добре, що хоча б зняли. Хоч і не за першим разом. Невже одразу не було зрозуміло, що потрібно застосувати concussion protocol і замінити Тараса? Чому гравця не обстежували в положенні лежачи на спині, зважаючи на потенційну травму шиї після такого карколомного падіння?

Це наслідки відсутності сучасних тренінгів в українських клубах та збірних щодо надання допомоги на полі, які давно застосовують у Європі, але в українських реаліях – це, поки, дуже рідко зустрічається.

В підсумку, добре, що хоч зняли за другим разом після того, як Тарас спробував повернутися, але практично одразу попросив заміну маючи великий синець на пів чола", – написав Бабелюк у своєму Telegram-каналі Hospital Pass.

Нагадаємо, під час першого тайму гри з Крістал Пелас (0:2) Тарас Михавко зіштовхнувся головами з суперником, але продовжив гру. Втім, захисник пішов з поля на 29-й хвилині внаслідок пошкодження, а на 34-й був замінений. Впродовж цього проміжку часу Крістал Пелас забив гол.

